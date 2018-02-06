В Ужгород приедет Верховный комиссар ОБСЕ

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер посетит Ужгород 6-7 февраля. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает УНН.

"Во исполнение поручений Министра @PavloKlimkin 6-7 февраля буду находиться с рабочей поездкой в ​​Ужгороде. Планируются встречи с руководством области и местной венгерской общиной, переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Л.Заньером и украинско-венгерские консультации", - написал Бондарь.

Напомним, в Ужгороде пытались поджечь здание Общества венгерской культуры Закарпатья.