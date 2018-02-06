Новости: Политика
Понедельник, 5 февраля 2018, 21:43 • Катерина Ирха
В Ужгород приедет Верховный комиссар ОБСЕ
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер посетит Ужгород 6-7 февраля. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает УНН.
"Во исполнение поручений Министра @PavloKlimkin 6-7 февраля буду находиться с рабочей поездкой в Ужгороде. Планируются встречи с руководством области и местной венгерской общиной, переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Л.Заньером и украинско-венгерские консультации", - написал Бондарь.
Напомним, в Ужгороде пытались поджечь здание Общества венгерской культуры Закарпатья.
Источник: УНН
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