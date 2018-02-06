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Венгрия вновь настаивает на присутствии миссии ОБСЕ в Закарпатье

Венгрия вновь настаивает на присутствии миссии ОБСЕ в Закарпатье

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Венгрии заявило о необходимости присутствия миссии ОБСЕ не только в восточной Украине, но и на западе государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте венгерского дипломатического ведомства.

Ведомство осудило нападение на здание “Общества венгерской культуры Закарпатья” в Ужгороде.

“Мы ожидаем, что украинская власть в ближайшее время найдет правонарушителей и узнает о мотивах их поступка. Надеемся, что украинская власть гарантирует безопасность закарпатским венграм”, — указано в сообщении.

В то же время МИД Венгрии отметил, что их ожидания также относятся и к инициативе расположения наблюдателей ОБСЕ на западе Украины, в частности на Закарпатье.

Как сообщал УНН, верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Заньер посетит Ужгород 6-7 февраля.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина, Венгрия, Закарпатье
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