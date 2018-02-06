СБУ в Кропивницком разоблачила на взятке чиновника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке начальника учебного пункта аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба В СБУ в Кировоградской области, информирует УНН.

“Правоохранители установили, что майор службы гражданской защиты требовал от представителя коммерческого предприятия двести американских долларов за удостоверение о прохождении специальных курсов по вопросам пожарной безопасности. Документы, удостоверяющие прохождение специального обучения содержали ложную информацию, в то время как фактически оно не проводилось”, — сообщили в пресс-службе.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника в собственном кабинете после получения всей части неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Сейчас решается вопрос об открытии еще одного уголовного производства по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Как сообщал УНН, в Кропивницкому на переулке Веселом, 1А, на территории заброшенного домовладения, где никто не проживает с 2015 года, в результате порыва трубы водоснабжения произошел оползень. Это привело к частичному разрушению хозяйственной постройки и газовой трубы.