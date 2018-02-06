В США секретный отчет спецслужб о готовности к возможному теракту забыли в самолете

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Копию секретного отчета министерства внутренней безопасности США (МВБ, DNS) о готовности к возможному теракту с применением спор сибирской язвы во время Супербоула-2018 забыли в “кармане” кресла в салоне самолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

В “карманы” сиденья, где обычно лежат схема эвакуации и журналы, остался не только секретный отчет, но и маршрутная квитанция с посадочным талоном на имя 59-летнего ученого Майкла Уолтера.

На документе с декабря 2017 года есть отметки “только для служебного пользования” и “важно для национальной безопасности”. Есть и другие указания для получателей отчета: никому не раскрывать его содержание и уничтожить его после Супербоула.

Секретный документ базируется на учениях для врачей, полицейских и спасателей, которые состоялись в июле и ноябре 2017 года. Они были нацелены на то, что террористы могут применить биологическое оружие. Авторы отчета выяснили, что многие сотрудники экстренных служб обладают лишь поверхностными знаниями о секретных программах. Бывший сотрудник МВБ Джульетта Кайем объяснила CNN, что в этом нет ничего необычного, поскольку такие тренировки призваны выявить проблемы в планировании и подготовке.

В Министерстве внутренней безопасности подтвердили подлинность документа. CNN объяснил, что обнаружили отчет еще до Супербоула, но решил отложить публикацию материала о документе по совету сотрудника МВБ: “Это могло поставить под угрозу безопасность всего матча”.

Как сообщал УНН, два американских самолета были замечены вблизи российской границы в Прибалтике.