Новая гонка ядерных вооружений охватила США и Россию - NYT

КИЕВ. 5 февраля. УНН. США начинает новую гонку вооружений. Об этом говорится в статье издания The New York Times “Новая гонка ядерных вооружений охватила США и Россию”, которая рассматривает ядерную доктрину, опубликованную накануне администрацией президента США Дональда Трампа, передает УНН.

Как отмечает NYT, выступая перед Конгрессом на прошлой неделе с призывом “модернизировать и восстановить ядерный арсенал”, Трамп не упомянул о обосновании его администрации: что президент России Владимир Путин ускорил опасную игру, в которой США должны идти на уровне, даже если цена вопроса превысит 1, 2 триллиона долларов. По последней оценке управления бюджета Конгресса, эксперты прогнозируют стоимость такой игры дороже минимум еще на пол триллиона.

Большинство этих средств пойдет на новое поколение истребителей, новые подводные лодки и восстановление ядерных мощностей на западе страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Время отвечать на “кремлевский список” пока не наступило — МИД РФ

Однако Трамп немного вспомнил о Путине и ничего не сказал о наращивании ядерной силы Россией. Его нежелание говорить о России и ее лидере во время президентской кампании и первого года в должности, вместе с отказом введения санкций в отношении России, утвержденных Конгрессом, вызвало подозрения в том, что лежит за его дружественной позицией в отношении Путина, пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ядерная стратегия США свидетельствует о новой гонке вооружений — МИД Германии

В своем выступлении президент сосредоточил внимание на Северной Корее и на борьбе с терроризмом, несмотря на то, что министр обороны США Джим Маттис днями ранее объявил, что “соревнования с великой державой, а не терроризм — сейчас является основным направлением Национальной безопасности США”.

Как сообщал УНН, Япония не имеет потенциала для нанесения удара по КНДР в случае агрессии, ведь страна отказалась от обладания ядерным оружием и поэтому высоко оценивает новую ядерную доктрину США, которая подтверждает обязательства Вашингтона защищать союзников.