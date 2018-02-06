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Теннисистки Козлова и Костюк установили рекорды в рейтинге WTA

Теннисистки Козлова и Костюк установили рекорды в рейтинге WTA

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В обновленном рейтинге WTA несколько представительниц Украины установили персональные рекорды в карьере, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Уроженка Николаева Екатерина Козлова, которая дошла до финала турнира в Тайване, впервые попала в число 70-ти сильнейших - 65 место и 922 очка. Также она вернула себе звание третьей ракетки Украины.

15-летняя Марта Костюк добавила 58 ступенек и ворвалась в топ-200 - 185-я с 308 баллами в активе и звание 7-й ракетки страны.

Первые ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко этот раз остались без изменений: 3 и 40 места соответственно. Екатерина Бондаренко продолжает находиться на 80-й строчке.

Добавим, что единственное изменение в топ-10 это попадание на 10-ю строчку немки Юлии Гергес, которая потеснила француженку Младенович сразу на 13 место.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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