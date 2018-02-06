В Избирательный кодекс поступило 4400 поправок - Парубий

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Ко второму чтению нового Избирательного кодекса поступило 4400 поправок. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщил председатель ВР Андрей Парубий, сообщает УНН.

“Избирательный кодекс — это очень масштабный и объемный документ. Я считаю большой победой то, что мы его приняли в первом чтении. На сегодня подано 4400 поправок. Напомню вам, что самый длинный законопроект в истории украинского парламента не только этого созыва, а за 25 лет — это изменения в процессуальные кодексы к судебной реформе. Тогда мы имели 3383 правки. Так что наш совместный закон достиг наивысшего уровня дискуссии — 4400 поправок”, - рассказал спикер парламента.

На вопрос ведущего не выглядит такое количество поправок, как попытка затянуть решение этого документа, Андрей Парубий ответил: “Я не хотел бы оценивать позиции авторов поправок, потому что тут же получу дискуссию. Ну, я считаю, что очень часто правки вносятся профессиональные, преимущественно профессиональные, но иногда идет затягивание времени и в том может быть смысл. Вместе с тем, комитет сейчас прорабатывает все эти поправки, весь тот массив, который представлен. Я понимаю, что мы можем идти на определенные компромиссы. Например, я считаю, что можно выбросить часть, которая предусматривает определенные изменения в закон о выборах президента, их можно убрать, они несущественны ... Конечно, они касаются и местных выборов, но считаем базовыми — открытые списки в ВР. Я надеюсь, что комитет с таким огромным количеством правок сможет профессионально провести дискуссию и дать свой результат”.

Как сообщал УНН, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит вопрос по кандидатурам на должности членов Центральной избирательной комиссии.