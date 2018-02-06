Гол Чигринского помог ФК "АЭК" победить действующего чемпиона Греции

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В 20-м туре греческой Суперлиги будущий соперник киевского “Динамо” в Лиге Европы — “АЭК”, одержал волевую победу в Пирее над “Олимпиакосом”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФК “Динамо”.

Поединок оказался очень насыщенным на события, было показано 8 желтых и 1 красную карточку, а вся развязка случилась в последние 10 минут игры. Сначала на 81-й минуте, хозяев вперед вывел иранец Карим Ансарифард, но совсем скоро паритет восстановил экс-защитник “Шахтера”, “Днепра” и сборной Украины Дмитрий Чигринский. Финальную точку на 90-й минуте поставил нападающий “АЕК” Йоргос Якумакис, принеся своей команде три очка и переместив ее на вторую строчку в таблице.

Таким образом, набрав 44 балла после 20 матчей, “АЭК” продолжает бороться за чемпионство с “ПАОКом” (46 очков). Титулованный “Олимпиакос”, проиграв в очной дуэли, опустился на третье место с 42-ю очками в активе.

Заметим, что за игрой с трибун наблюдал главный тренер “бело-синих” Александр Хацкевич.

Добавим также, с “АЕК” киевлянам предстоит сыграть первый матч 1/16 Лиги Европы уже 15 февраля в Афинах.