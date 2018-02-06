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Объединенная сборная Кореи по женскому хоккею провела первый в истории поединок

Объединенная сборная Кореи по женскому хоккею провела первый в истории поединок

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Объединенная женская сборная Южной и Северной Корей по хоккею сыграла свой первый в истории матч, который состоялся в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международного олимпийского комитета.

В дебютной игре кореянки уступили представителю Европы Швеции — 1:3. За Корею шайбу забросила Парк Йон А, в составе скандинавок отличились Анна Оллсон, Ребекка Стендберг и Анна Боргквист.

“Это первый шаг, и он приблизит две Кореи на один шаг ближе к миру. Восприятие молодежи изменится постепенно”, — сказала 19-летняя представительница Объединенной сборной Кореи.

Отмечено, что на баталии присутствовали около 3 тысяч болельщиков.

Напомним, что Игры-2018 в Пхенчхане установят рекорд по количеству участников.

Источник: УНН
Теги: хоккей, Олимпиада-2018
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