ВОЗ заявила о высоком уровне устойчивости к антибиотикам во всем мире

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Всемирная организация здравоохранения опубликовала первые данные эпиднадзора об устойчивости к противомикробным препаратам, которые свидетельствуют о высоком уровне устойчивости к антибиотикам ряда серьезных бактериальных инфекций во всем мире, информирует УНН.

Среди пациентов с подозрением на инфекцию кровотока устойчивость к по меньшей мере одному из наиболее широко используемых антибиотиков в различных странах доходит до 82%. Устойчивость к пенициллину — препарату, который в течение десятилетий использовался по всему миру для лечения пневмонии — среди стран, включенных в доклад, доходит до 51%. Распространенность устойчивости к ципрофлоксацину при лечении инфекций мочевой системы, вызванных кишечной палочкой, составляет от 8% до 65%.

“Отчет подтверждает, что ситуация с устойчивостью к антибиотикам в мире тяжелая. Некоторые распространенные и потенциально опасные инфекции в мире не поддаются лечению медицинскими препаратами. Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что патогены не признают государственных границ. Поэтому ВОЗ призывает все страны создавать эффективные системы эпиднадзора для выявления устойчивости к лекарственным препаратам и делиться полученными данными с глобальной системой”, — заявил директор Департамента ВОЗ по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам Марк Спренгер.

В настоящее время в Глобальной системе по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам ВОЗ участвуют 52 страны с разным уровнем дохода. Для первого отчета сведения о своих национальных системах эпиднадзора предоставили 40 стран, 22 страны поделились данными об уровне устойчивости к антибиотикам.

Как сообщал УНН, каждый год в Украине раком заболевают около тысячи детей и около 240 детей погибает из-за раковых опухолей.