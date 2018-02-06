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Минкультуры готовит иск из-за здания УПЦ (МП) вблизи Десятинной церкви

Минкультуры готовит иск из-за здания УПЦ (МП) вблизи Десятинной церкви

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В министерстве культуры Украины готовят судебные иски заявив, что здание УПЦ (МП), которое возвели возле фундамента Десятинной церкви в Киеве, является незаконным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что здание незаконно находится на территории Национального музея истории Украины (НМИУ).

“Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодня есть Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ”, — отмечают в ведомстве.

Чиновники указывают на то, что в соответствии с п.2.1 Устава, НМИУ является юридическим лицом, а согласно п.2.6 Устава музей имеет право быть истцом в суде.

Минкультуры заявило, что примет участие в рассмотрении дела, повторно отправив в правоохранительные органы обращения, направленные на защиту памятника национального значения “Город Владимира — детинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви”.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шамотюка, подозреваемых в поджоге церкви УПЦ МП, возведенной на остатках фундамента Десятинной церкви в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, Минкульт, УПЦ МП
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