Новости: Экономика
Вторник, 6 февраля 2018, 07:00 • Алексей Супрун
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн / долл
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 февраля установлены на таком уровне:
27,742448 грн за доллар;
34,511605 грн за евро;
0,489910 грн за российский рубль;
38,966224 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 5 февраля, курс всех валют уменьшился.
Источник: УНН
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