КИЕВ. 6 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 февраля установлены на таком уровне:

27,742448 грн за доллар;

34,511605 грн за евро;

0,489910 грн за российский рубль;

38,966224 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 5 февраля, курс всех валют уменьшился.