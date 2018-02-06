Премьер Японии приказал расследовать причины падения вертолета на жилой квартал

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приказал во вторник провести тщательное расследование причин катастрофы боевого вертолета сухопутных сил страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Как верховный главнокомандующий силами самообороны приношу наиболее глубокие извинения за случившееся. Обеспечение безопасности населения — наша главная задача. Я дал указание провести доскональное расследование причин инцидента и принять меры к тому, чтобы подобное не повторилось”, — заявил Абэ во время слушаний в бюджетной комиссии нижней палаты японского парламента, которые транслировались на национальном телевидении Японии.

Как сообщал УНН, 5 февраля японский военный вертолет “Apache” упал на западе Японии, вызвав пожар в жилом районе.