Украинцы завоевали ряд медалей на континентальных Кубках по дзюдо

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Представители украинского дзюдо испытывали свои силы на соревнованиях в рамках Открытых континентальных Кубков среди мужчин в Софии (Болгария) и среди женщин в Одивелаш (Португалия), информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

Победительницей Кубка в весовой категории 78+ кг стала Елизавета Каланина. Галина Тарасова в этой же весовой категории на втором месте.

В мужских соревнованиях сборная Украины завоевала пять бронзовых наград - Артем Лесюк (60 кг), Каро Марандян (66 кг), Богдан Ядов (66 кг), Даниил Гуцол (100 кг) и Андрей Колесник (100+).

Как сообщал УНН, наша юная дзюдоистка Билодид торжествовала на Гран При в Тунисе.