Фесенко стал одним из самых результативных баскетболистов встречи Серии А

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Баскетболист сборной Украины Кирилл Фесенко провел результативную игру за "Авелино" в поединке чемпионата Италии (Серия А), передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

Центровой БК “Авелино” Фесенко помог своей команде оформить выездную победу над “Торино” — 77:59.

“Бигмен” украинской сборной за 22 минуты набрал 15 очков (7/10 двухочковых, 1/1 штрафных), собрал 5 подборов и сделал 1 передачу при 2 потерях и 3 фолах. Вместе с защитником сборной Италии Филлоем наш земляк разделил звание самого результативного исполнителя “Авелино”. В стане соперника только на 1 пункт больше Фесенко заработал Гарретт Дианте.

Заметим, что команда другого украинца Дениса Яковлева “Орландина” потерпела сокрушительное поражение от “Милана” 54:91. Наш форвард за 23 минуты набрал 4 очка, 2 подбора и 1 передачу.

Добавим, что во главе турнирной таблицы сразу четыре клуба — команда Фесенко, “Брешиа”, “Венеция” и “Милан”. У всех коллективов по 13 побед и в пассиве по 5 поражений.