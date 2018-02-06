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В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню

В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Известную архитектурную достопримечательность французской столицы закрыли для посетителей в связи со сложными погодными условиями. Об этом говорится в сообщении на странице Эйфелевой башни в Facebook, передает УНН.

"Из-за погодных условий башня в настоящее время закрыта для всех наших посетителей", - говорится в сообщении.

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Ранее в этот день было сообщено о том, что подняться на башню могут только гости, которые забронировали места в двух ресторанах, расположенных в башне. Но позже администрация объявила о запрете посещения для всех.

Национальная метеорологическая служба Франции "Meteo-France" ранее сообщила об оранжевом (предпоследнем) уровне тревоги в 14 областях Франции в связи со снегопадами.

Источник: УНН
Теги: Париж, непогода
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