Смертельное ДТП в Харькове: в деле задействованы 30 участников

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. В деле о громком ДТП в Харькове задействованы 30 участников. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, передает УНН.

“12 пострадавших (родственники погибших и пострадавшие), 7 адвокатов потерпевших, 3 адвоката подозреваемых (у Дронова 2), 6 прокуроров (это группа, которая была официально создана и каждый из прокуроров может представлять обвинение в суде), 2 подозреваемых”, — сообщила Дубовик.

Также Дубовик добавила, что это общие цифры и что это не означает, что все эти люди сегодня присутствуют в суде. Она отметила, что это те лица, которые допущены к процессу.

Напомним, сегодня суд начал подготовительное заседание по делу смертельного ДТП в Харькове.