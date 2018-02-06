Evian намерен перейти на 100% переработку пластиковой упаковки до 2025 года

КИЕВ. 6 февраля. УНН. К 2025 году "Evian" намерен собирать и перерабатывать такое же количество упаковки, которую компания выпускает на рынок, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Бренд природной минеральной воды возьмёт за основу принцип замкнутого цикла в отношении использования пластика: пластик не должен покидать рамки экономики и попадать в природу. Планируется, что бутылки будут производиться из переработанного пластика без необходимости использования исходных пластмасс.

“Благодаря этому пластик перейдёт из категории потенциальных отходов в категорию ценных ресурсов”, — говорится в сообщении.

Наряду с Evian, проблемой загрязнения природы пластиком встревожены в Coca-Cola. В прошлом году компания поддержала намерения правительства Великобритании внедрить залоговую систему сбора пустых бутылок и другой тары.

“Мы знаем, что в других странах, где депозитная система уже действует, стоимость напитков была немного повышена, а количество мусора — уменьшено, что очень важно для нас. Мы понимаем, что упаковка от напитков должна перерабатываться так же, как и бытовые отходы. Мы считаем, что в этом контексте может хорошо сработать депозитная система”, — отметил представитель Coca-Cola Ник Браун. Специалисты компании даже присоединились к разработке стратегии внедрения системы.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок кажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

Ранее сообщал УНН, что залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.

Эту систему планируют ввести также в Беларуси и в Украине.