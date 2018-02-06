Доллар в обменниках за неделю подешевел на 2,5%

КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 6 февраля доллар в обменниках стоит 27,7 грн/доллар, что на 70 коп. или 2,5% меньше, чем неделю назад, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.

Согласно информации портала, в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

27,715 гривен за доллар;

34,489 гривен за евро;

0,492 гривен за рубль;

39,168 гривен за фунт стерлингов.

В то же время, по сравнению с предыдущим днем, доллар подешевел почти на 26 коп., евро - почти на 46 коп., а фунт стерлингов - на 85 коп.

Напомним, на удешевление доллара повлияло падение спроса на валюту и сокращение спекулятивных операции на межбанковском валютном рынке.