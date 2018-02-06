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Доллар в обменниках за неделю подешевел на 2,5%

Доллар в обменниках за неделю подешевел на 2,5%

КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 6 февраля доллар в обменниках стоит 27,7 грн/доллар, что на 70 коп. или 2,5% меньше, чем неделю назад, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.

Согласно информации портала, в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

  • 27,715 гривен за доллар;
  • 34,489 гривен за евро;
  • 0,492 гривен за рубль;
  • 39,168 гривен за фунт стерлингов.

В то же время, по сравнению с предыдущим днем, доллар подешевел почти на 26 коп., евро - почти на 46 коп., а фунт стерлингов - на 85 коп.

Напомним, на удешевление доллара повлияло падение спроса на валюту и сокращение спекулятивных операции на межбанковском валютном рынке.

Источник: УНН
Теги: курс валют, курс доллара, курс гривни
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