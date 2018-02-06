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Рада продлила работу военно-гражданских администраций на Донбассе

Рада продлила работу военно-гражданских администраций на Донбассе

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховная Рада уточнила закон о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов, передает корреспондент.

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховная Рада уточнила закон о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Верховная Рада
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