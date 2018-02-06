Новости: Политика
Вторник, 6 февраля 2018, 17:14 • Александр Ермоченко
Рада продлила работу военно-гражданских администраций на Донбассе
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховная Рада уточнила закон о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов, передает корреспондент.
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховная Рада уточнила закон о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Источник: УНН
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