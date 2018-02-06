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В Кропивницкому более 20 домов, детский сад и школа остались без тепла

В Кропивницкому более 20 домов, детский сад и школа остались без тепла

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Кропивницком из-за порыва сети без тепла остались 23 дома, детский сад, школа и медицинское учреждение. Об этом сообщили в ГП “Кировоградтепло”, передает УНН.

"В связи с пoрывoм теплосети пo переулку Майскому отключены от  теплоснабжения 23 жилых дома на ул. Кoмaрoвa 3, 5, 9, 13, 15, 19, 30; Coбoрной 22, 24, 24 A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; A. Кoрoлевa 4; Тельнoвa 1A, 2В, 2Г, ДОУ №52 и музыкальная школа №3, а также кожно-венерологический диспансер", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине ожидается ухудшение погодных условий 8-9 февраля.

Источник: УНН
Теги: отопление, авария, Кропивницкий
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