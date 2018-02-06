Польские политики неоднозначно оценили решение Дуды о подписании "бандеровского закона"

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Польские политики неоднозначно оценивают решение президента страны Анджея Дуды о подписании "бандеровского закона". Об этом сообщает "Польское радио", передает УНН.

В частности, пресс-секретарь партии Право и справедливость вице-маршал Сейма Беата Мазурек выразила удовлетворение решением президента Польши.

По ее словам, немало замечаний должна развеять совместная работа польских и израильских экспертов.

"Эта тема не является исчерпаной. Все сомнения, которые появляются в масс-медийном пространстве, а особенно - аргументы еврейской стороны, будут подвергнуты глубокому анализу судей Конституционного суда. Мы не завершаем дискуссии, но мы считаем, что имеем право на историческую правду. Поэтому по нашей оценке, президент принял правильное решение. Надеюсь, что состоятся встречи и беседы на тему нашей общей истории", - заявила Мазурек.

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Лидер группировки Кукизь15 Павел Кукиз сказал, что подпись Анджея Дуды "завершает спираль взаимных обвинений и претензий".

"Благодаря тому, что господин президент его подписал, этот закон уже вступил в силу. Зато направление документа в Конституционный суд свидетельствует о том, что польская сторона открыта к различным разговорам и дискуссии", - отметил Кукиз.

Вместе с тем, лидер партии Современная Катажина Любнауер призвала президента Анджея Дуду созвать Совет национальной безопасности, во время которого следует обсудить варианты решения "дипломатического кризиса".

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"Мы хотим, чтобы в Польше было постоянное присутствие баз НАТО, мы хотим как можно теснее сотрудничать с Израилем, Украина - это вопрос нашей безопасности на Востоке. Ухудшение наших взаимоотношений с тремя государствами из-за одного закона - это одна большая дипломатическая ошибка. Нельзя ценой дипломатии делать историческую политику. Поэтому мы считаем, что очень важно созвать Совет национальной безопасности. Каждый пусть подаст идею на решение этой проблемы", - заявила Любнауер.

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш призывает, чтобы польско-израильская группа начала быстрее работать.

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"Нужно улучшить позицию Польши на международной арене. Сегодня наше государство - в сложной ситуации. Наша дипломатия, к сожалению, терпит поражение. Поэтому эта группа в сложных вопросах должна как можно скорее начать работать. Мы считаем, что необходимо провести широкую информационную кампанию о роли Польши и поляков во время Второй мировой войны", - сказал Косиняк-Камыш.

Напомним, председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что решение президента Польши Анджея Дуды подписать изменения в закон о Национальном институте памяти было ожидаемым.