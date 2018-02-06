В столице женщина пыталась выпрыгнуть с шестого этажа

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Полицейские не дали женщине выпрыгнуть с шестого этажа дома в Соломенском районе Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Украины, передает УНН.

"Инцидент произошел в Киеве. Днем инспекторы получили вызов на улицу Кавказскую. Там женщина пыталась покончить с собой - угрожала прыгнуть из окна 6 этажа", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, на вызов прибыли патрульные полицейские и врачи скорой. В указанной квартире находились родственники женщины - ее отец и двое несовершеннолетних сыновей, а также соседка, которая пришла помочь.

Отец сообщил, что на его уговоры дочь не реагирует и никого к себе не подпускает.

Женщина сидела на окне, свесив ноги вниз, и уверяла, что прыгнет, если хоть кто-то осмелится подойти. Патрульные общались с гражданкой и старались установить контакт, однако она просила всех покинуть помещение. В какой-то момент женщина отвлеклась, что позволило патрульном быстро схватить ее и затянуть внутрь.

Спасенную передали врачам. В дальнейшем женщину госпитализировали в психиатрическую больницу.

Напомним, в Киеве женщина пыталась выпрыгнуть с 11 этажа многоэтажки.