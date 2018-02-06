Целью Путина является замораживание конфликта на Донбассе - И.Геращенко

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Российская Федерация не собирается оставлять в ближайшее время Донбасс, ее целью является замораживание конфликта. Такое мнение высказала в интервью "Голосу Украины" первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"У меня как у человека, который глубоко погружен в политический и переговорный процесс, нет сомнений, что Путин не собирается уходить из Донбасса в ближайшее время. Его цель - замораживание конфликта, и он будет использовать эту тему для дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине", - убеждена И.Геращенко.

По ее мнению, Путин "будет колотить ситуацию" в Украине и до парламентских, и до президентских выборов. Поэтому на первый план, подчеркнула она, выходит тема миротворческой миссии на Донбассе.

"Такая миссия должна иметь мандат временной администрации, по сути принуждение к миру на оккупированных территориях", - отметила первый вице-спикер.

Как сообщал УНН, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что конфликт на Донбассе можно остановить за год.