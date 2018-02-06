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Трагедия в лагере "Виктория": в суд передали дело в отношении старшего воспитателя

Трагедия в лагере "Виктория": в суд передали дело в отношении старшего воспитателя

ОДЕССА-КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Киевский районный суд Одессы сегодня поступил обвинительный акт в отношении старшего воспитателя коммунального внешкольного учебного заведения "Виктория". Воспитатель ответственный за пожарную безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Одессы, передает УНН.

"Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, повлекшим смерть несовершеннолетних и другие тяжкие последствия (ч.2 ст.137)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 12 января 2017 года Приморским районным судом Одессы обвиняемому продлена мера пресечения в виде личного поручительства на 2 месяца.

Напомним, что трагедия произошла 15 сентября 2017 года, около 23:20 в корпусе №5 Одесского городского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория". Пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности и привел к гибели трех девочек и полному уничтожению помещения корпуса.

Источник: УНН
Теги: лагерь, Пожар
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