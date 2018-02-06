Россиянин пытался незаконно ввезти в Украину рекордное количество валюты

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Россиянин пытался незаконно ввезти в Украину рекордную в этом году сумму в валюте - 100 тысяч евро и 225 долларов, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ ГФС в Киевской области.

“При прохождении контроля на посту „Борисполь-аэропорт“ таможенники задержали гражданина РФ, который пытался незаконно ввезти в Украину максимальную в этом году сумму валюты — 100 тысяч евро и 225 долларов США. Россиянин прилетел в Украину транзитом через Латвию”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина хотел пройти таможенный контроль по упрощенной системе — “зеленый коридор”, которая предусматривает наличие у граждан наличных в сумме, не превышающей 10 тысяч евро (или эквивалент этой суммы в другой валюте).

“На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил, и до пересечения ”белой линии“ к таможенникам не обращался. После пересечения „белой линии“, которая означает окончание „зеленого коридора“, таможенники поинтересовались у мужчины о наличии наличности, на что он ответил, что „у него при себе много денег“ — 100 тысяч. После этого пассажира пригласили в служебную комнату таможенников, где он выдал 225 долларов США и 100 тысяч евро, которые находились в плечевой сумке. Мужчина не пытался скрыть факт перевозки этих средств”, - уточнили в ГФС.

Согласно закону, с упомянутой суммы, россиянину позволили провезти 10 тысяч евро. А 90 тысяч евро и 225 долларов таможенники изъяли до вынесения судом решения по этому делу.

Напомним, в аэропорту “Борисполь” таможенники обнаружили незаконный ввоз на территорию Украины партии видеокарт для майнинга (добычи) криптовалюты на 13 млн грн.