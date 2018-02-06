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Суд взял под стражу иностранца, который убил военного в столичном кафе

Суд взял под стражу иностранца, который убил военного в столичном кафе

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Киеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 31-летнего гражданина Азербайджана, которой обвиняется в убийстве военнослужащего в столичном кафе. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Вчера, 5 февраля, суд избрал ему меру пресечения - арест на два месяца. За совершенное преступление ему грозит 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля ночью в одном из ресторанов Днепровского района Киева произошла ссора, в результате которой 22-летний мужчина, военнослужащий в/ч 0709, получил смертельное ножевое ранение. 3 февраля в Запорожье был задержан подозреваемый.

Источник: УНН
Теги: убийство, Киев, военный
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