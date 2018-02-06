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Вторник, 6 февраля 2018, 17:55 • Ярема Чуйко
Во Львове на пенсионерку упала сосулька, женщину госпитализировали
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня во Львове на улице Ивана Франко с крыши дома на голову женщине упала сосулька. Об этом сообщили в "Горячей линии города Львова", передает УНН.
Сосулька упала на 71-летнюю женщину. Случай произошел на улице Ивана Франко 8, рядом с остановкой общественного транспорта.
Женщина получила черепно-мозговую травму.
Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести в восьмую больницу города.
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Источник: УНН
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