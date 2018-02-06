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Осуждена женщина-военнослужащий Нацгвардии, которая работала на спецслужбы РФ

Осуждена женщина-военнослужащий Нацгвардии, которая работала на спецслужбы РФ

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы женщину-военнослужащего Национальной гвардии Украины, которая сотрудничала со спецслужбами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"По материалам военной контрразведки СБ Украины Коллегия судей Соломенского райсуда Киева признала виновным в государственной измене военнослужащего Нацгвардии. Оперативники спецслужбы установили, что техник-оператор отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована ГУ Генштаба вооруженных сил РФ во время визита в родной сестры, которая проживает в Москве", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну. Военнослужащему были отработаны разведывательные задачи, разработаны способы передачи информации электронным каналом связи, осуществлен инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора.

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Правоохранители задержали техника-оператора в октябре прошлого года. Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в действиях в ущерб национальным интересам Украины и предоставила полное содействие следствию. Учитывая обстоятельства, суд избрал ей меру наказания в виде четырех лет лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: суд, Нацгвардия, арест
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