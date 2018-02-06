В Киевсовете рассмотрят петицию о сносе часовни УПЦ МП

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Киевский городской председатель Виталий Кличко поручил комиссии Киевсовета рассмотреть петицию о сносе незаконной часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории Национального музея истории Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевсовета.

"Киевский городской председатель Виталий Кличко уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эту петицию уже принято к рассмотрению.

В Киевсовете отметили, что ее поддержали 10 584 лица, при минимально необходимых 10 000.

Напомним, Минкультуры готовит иск из-за здания УПЦ (МП) вблизи Десятинной церкви.