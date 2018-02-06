Регистрация | Вход |
USD: 27,74 -0,1447  EUR: 34,51 -0,3250 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 06 февраля 2018 20:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Заробитчане пересылают в Украину 6% ВВП - эксперт
Заробитчане пересылают в Украину 6% ВВП - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Киевсовете рассмотрят петицию о сносе часовни УПЦ МП

В Киевсовете рассмотрят петицию о сносе часовни УПЦ МП

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Киевский городской председатель Виталий Кличко поручил комиссии Киевсовета рассмотреть петицию о сносе незаконной часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории Национального музея истории Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевсовета.

"Киевский городской председатель Виталий Кличко уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эту петицию уже принято к рассмотрению.

В Киевсовете отметили, что ее поддержали 10 584 лица, при минимально необходимых 10 000.

Напомним, Минкультуры готовит иск из-за здания УПЦ (МП) вблизи Десятинной церкви.

Источник: УНН
Теги: Киевсовет, петиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.