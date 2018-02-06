В Индии родился цыпленок с четырьмя ногами

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В сельской месности Индии родился цыпленок с четырьмя ногами (полимелией), передает УНН со ссылкой на Mirror.

Сообщают, что двухмесячный цыпленок родился с полимелией, что означает, что у него развились две дополнительные ноги в яйце. У маленького цыпленка явно две нормальные ноги и дополнительный набор, который болтается позади него.

Джавед Али, который живет в Кидвайской палате города, владеет курицей с четырьмя ногами рассказал, что необычное существо вызвало много волнений в местном сообществе, и многие люди приходят навестить крошечного цыпленка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла самая одинокая в мире птица Найджел

И люди даже пытались купить крошечную птицу на целых 5000 рупий (2 144 грн).

Но Джавед не собирается ее продавать.

Несмотря на местный интерес к птице, Камлеш Ахирвар, профессор зоологии в Бетуле, сообщил местным СМИ, что такие инциденты носят нормальный характер, и необычный внешний вид птицы не является чудом.

Полимелия - это врожденный дефект, который заставляет существо иметь дополнительные конечности.