Международные резервы Украины за январь сократились на 2%

КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 1 февраля 2018 года международные резервы Украины составляли 18,4 млрд долларов, сократившись на 2%, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Международные резервы Украины на 1 февраля 2018 года составили 18,4 млрд долларов США. За первый месяц года они почти не изменились, сокращение составило 2%”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сокращение произошло по двум причинам:

в январе были проведены платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму 565,6 млн долларов. В частности, 468,5 млн долларов было направлено на обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированные в иностранной валюте.

в ответ на усиление волатильности обменного курса гривны Национальный банк проводил валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторам. В январе он осуществил продажу иностранной валюты на межбанковском валютном рынке на 266,8 млн долларов, из которых 169 млн долларов — во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

В то же время сообщается, что формирование избыточного предложения валюты на межбанковском рынке в конце января позволило Нацбанку пополнить международные резервы. Всего за январь НБУ купил 250,9 млн долларов, в том числе 177 млн ​​долларов — по интервенциям в форме запроса лучшего курса.

“Таким образом, чистая продажа иностранной валюты составила 15,9 млн долларов”, — добавили в Нацбанке.

Кроме того, как добавили в НБУ, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса валют) на сумму 205,9 млн долларов и другие операции на сумму 9,9 млн долларов.

“В целом, по состоянию на 1 февраля 2018 года объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка”, — резюмировали в Нацбанке.

Напомним, НБУ понизил прогноз международных резервов на конец 2018 году с 22,2 млрд долл. до 20,5 млрд долл. США.