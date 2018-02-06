Регистрация | Вход |
USD: 27,74 -0,1447  EUR: 34,51 -0,3250 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 06 февраля 2018 20:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Заробитчане пересылают в Украину 6% ВВП - эксперт
Заробитчане пересылают в Украину 6% ВВП - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Армия Латвии закупит в США более 60 тактических "багги"

Армия Латвии закупит в США более 60 тактических "багги"

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии по программе военной поддержке правительства США получат 62 "тактических транспортных средства" - небольшие легкие автомобили высокой проходимости для езды по пересечению местности, которые часто называют "багги", передает УНН со ссылкой на портал Delfi.

Американское предприятие "Polaris Government & Defense" поставит вооруженным силам Латвии транспортные средства моделей "Polaris MRZR-2", "MRZR - 4" и "MV850", а также несколько транспортных средств, оборудованных устройствами мобильной наблюдения.

Примерно 1/5 часть поставок финансируется из бюджета Латвии, отмечает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин исключил из списка оффшоров Эстонию и Латвию

Первые поставки автомобилей долны состояться в мае этого года и будут продолжаться до второго квартала 2019 года.

Транспортные средства будут предназначены и для регулярных армейских частей, и для ополчения.

В рамках различных программ военной поддержке США придают Латвии помощь уже более 20 лет, поставляя НВС средства связи, приборы ночного видения и транспортные средства, отмечает издание.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.