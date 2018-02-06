Армия Латвии закупит в США более 60 тактических "багги"

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии по программе военной поддержке правительства США получат 62 "тактических транспортных средства" - небольшие легкие автомобили высокой проходимости для езды по пересечению местности, которые часто называют "багги", передает УНН со ссылкой на портал Delfi.

Американское предприятие "Polaris Government & Defense" поставит вооруженным силам Латвии транспортные средства моделей "Polaris MRZR-2", "MRZR - 4" и "MV850", а также несколько транспортных средств, оборудованных устройствами мобильной наблюдения.

Примерно 1/5 часть поставок финансируется из бюджета Латвии, отмечает издание.

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Первые поставки автомобилей долны состояться в мае этого года и будут продолжаться до второго квартала 2019 года.

Транспортные средства будут предназначены и для регулярных армейских частей, и для ополчения.

В рамках различных программ военной поддержке США придают Латвии помощь уже более 20 лет, поставляя НВС средства связи, приборы ночного видения и транспортные средства, отмечает издание.