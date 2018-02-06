Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Тайваня

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на расстоянии в 22 км к востоку от города Хуалянь, расположенном на побережье Тайваня. Об этом во вторник сообщили в Геологической службе США, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 1 км. Другой информации пока не сообщалось.

Отметим, что в воскресенье землетрясение магнитудой 6,4 произошло в этом же районе.

Как сообщал УНН, в северной части Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5.