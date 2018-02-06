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Столичная прокуратура вернула киевлянам лабораторный корпус стоимостью 62 млн грн

Столичная прокуратура вернула киевлянам лабораторный корпус стоимостью 62 млн грн

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В коммунальную собственность Киева возвращено помещение лабораторного корпуса площадью более 4 тыс. Кв.м и стоимостью 62 млн грн благодаря принятым мерам прокуратуры города Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.

По информации прокуратуры, в 2003 году между частной структурой и Киевской городской санитарно-эпидемиологической станцией был заключен договор о долевом инвестировании строительства нового объекта, а именно лабораторного комплекса.

Однако, как отмечается, вопреки условиям договора, по которому комплекс должен был перейти в коммунальную собственность, общество в рамках процедуры банкротства подало в суд ходатайство о признании за ним права собственности на это имущество.

В связи с этим столичная прокуратура обжаловала такие незаконные действия общества в суде. По результатам длительного рассмотрения дела судами различных инстанций прокуратура Киева добилась признания права собственности на лабораторный корпус за территориальной общиной.

По информации пресс-службы прокуратуры, на сегодня в Государственный реестр имушественных прав на недвижимое имущество внесена запись о праве собственности столичной общины на указанные помещения.

Как сообщал УНН, в период с 24 по 30 января работники прокуратуры вернули или прекратили незаконное использование 18 212 гектар государственной земли общей стоимостью более 42 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: прокуратура
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