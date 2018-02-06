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Четырехкратный обладатель ЛЧ возглавил испанский клуб украинца Коваля

Четырехкратный обладатель ЛЧ возглавил испанский клуб украинца Коваля

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Легендарный экс-игрок итальянского "Милана" Кларенс Зеедорф получил назначение на посту главного тренера испанского "Депортиво", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Контракт с 41-летним специалистом оформлен до конца нынешнего сезона.

Голландец призван спасти "Депортиво" от вылета из Примеры, ведь после 22 туров чемпионата клуб набрал 17 очков и занимает восемнадцатое место в турнирной таблице.

Отметим, что после завершения игровой карьеры Зеедорф шесть месяцев тренировал первую команду "россонери", но по окончании сезона был уволен с должности. Команда финишировала на 10-м месте, набрав при Зеедорфа 35 очков из 57 возможных. В 2016 году тренировал китайский "Шэньчжэнь".

Заметим, что в качестве игрока экс-полузащитник защищал цвета "Аякса", "Реала", "Интера", "Милана", получил четыре титула победителя Лиги чемпионов с тремя разными командами, выигрывал Межконтинентальный кубок, Клубный чемпионат мира, а также чемпионаты Испании, Италии и Нидерландов.

Напомним, что в составе клуба из Ла Коруньи на правах аренды выступает голкипер киевского "Динамо" Максим Коваль.

 

Источник: УНН
Теги: футбол
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