В Сахаре второй раз за зиму выпал снег

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В ночь на 6 февраля в пустыне Сахара в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира выпало несколько сантиметров снега, передает УНН со ссылкой Daily Mail.

Как отмечает издание, местные жители снова отправились в близлежащие песчаные дюны, чтобы насладиться необыкновенной погодой. В прошлый раз снег местные жители видели в январе.

Напомним, в декабре 2016 года в Сахаре тоже выпадал снег. Тогда наиболее интенсивный снежный покров также наблюдался в небольшом городке Айн-Сефра.