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Дело о разбое сына нардепа Попова передали в суд

Дело о разбое сына нардепа Попова передали в суд

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Обвинительный акт по разбойного нападения на магазин сына народного депутата Игоря Попова Богдана и его несовершеннолетнего напарника передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции, передает УНН.

"Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания, злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения другому участнику, подозреваемому в разбойном нападении на магазин, домашний арест на два месяца. Такую же меру пресечения получил сын нардепа Попова Богдан.

Источник: УНН
Теги: суд, ограбление
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