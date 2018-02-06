Новости: Криминал
Вторник, 6 февраля 2018, 19:43 • Дарья Чабанова
Дело о разбое сына нардепа Попова передали в суд
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Обвинительный акт по разбойного нападения на магазин сына народного депутата Игоря Попова Богдана и его несовершеннолетнего напарника передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции, передает УНН.
"Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания, злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения другому участнику, подозреваемому в разбойном нападении на магазин, домашний арест на два месяца. Такую же меру пресечения получил сын нардепа Попова Богдан.
Источник: УНН
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