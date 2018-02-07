Изобретения для экономики, армии, медицины и безопасности: украинские ученые презентовали 14 разработок
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинские ученые представили результаты 14 разработок, которые выполняли по госзаказу в течение последних двух лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает УНН.
Отмечено, что все эти проекты были отобраны во время конкурса 2016 года и сейчас работа над ними завершена. Разработки ученых или уже используются в конкретных сферах, либо полностью готовы к внедрению.
Указанные исследования были профинансированы государством на более 21,1 млн гривен. Они проводились по приоритетным направлениям развития науки и техники:
• информационные и коммуникационные технологии;
• энергетика и энергоэффективность;
• рациональное природопользование;
• науки о жизни, новые технологии профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний;
• новые вещества и материалы.
Напомним, физики разработали новый метод передачи больших объемов квантовых данных на большие расстояния, для которого требуется гораздо меньше ресурсов, чем раньше.