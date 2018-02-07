Изобретения для экономики, армии, медицины и безопасности: украинские ученые презентовали 14 разработок

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинские ученые представили результаты 14 разработок, которые выполняли по госзаказу в течение последних двух лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает УНН.

Отмечено, что все эти проекты были отобраны во время конкурса 2016 года и сейчас работа над ними завершена. Разработки ученых или уже используются в конкретных сферах, либо полностью готовы к внедрению.

Указанные исследования были профинансированы государством на более 21,1 млн гривен. Они проводились по приоритетным направлениям развития науки и техники:

• информационные и коммуникационные технологии;

• энергетика и энергоэффективность;

• рациональное природопользование;

• науки о жизни, новые технологии профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний;

• новые вещества и материалы.

Напомним, физики разработали новый метод передачи больших объемов квантовых данных на большие расстояния, для которого требуется гораздо меньше ресурсов, чем раньше.