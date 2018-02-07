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Английская Премьер-лига может ввести зимнюю паузу

Английская Премьер-лига может ввести зимнюю паузу

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Английская Премьер-лига рассмотрела возможность введения зимнего перерыва в случае достижения договоренности о следующих телевизионные права, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Данный вопрос рассматривается после регулярных жалоб тренеров элитных команд, которые недовольны большим количеством травм своих футболистов из-за плотного графика в зимний период.

Обсуждается январский перерыв, в случае согласования которого, он не повлияет на традиционный праздничный футбольный график.

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Однако, зимняя пауза может появиться только после подписания нового телевизионного контракта. Текущее соглашение рассчитано до 2019-го года.

Стоит отметить, что в других топовых лигах мира - Германии, Франции, Италии и Испании, все время проводится зимняя пауза в середине сезона.

Источник: УНН
Теги: футбол, Англия
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