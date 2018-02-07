Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 07 февраля 2018 08:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Заробитчане пересылают в Украину 6% ВВП - эксперт
Заробитчане пересылают в Украину 6% ВВП - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Нацполиция начинает отбор в новое подразделение по борьбе с ОПГ

Нацполиция начинает отбор в новое подразделение по борьбе с ОПГ

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальная полиция Украина начинает отбор работников в Департамент стратегических разработок и анализа. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Князев отметил, что департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам, которые имеют влияние на общественно важные сферы жизни.

"Формирование этого подразделения, станет действенным механизмом противодействия организованной преступности, должно быть реализовано уже к концу этого года", - сообщил председатель Нацполиции.

Напомним, сегодня в городе Белая Церковь Киевской области начался набор в патрульную полицию.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, ОПГ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.