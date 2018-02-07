Нацполиция начинает отбор в новое подразделение по борьбе с ОПГ

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальная полиция Украина начинает отбор работников в Департамент стратегических разработок и анализа. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Князев отметил, что департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам, которые имеют влияние на общественно важные сферы жизни.

"Формирование этого подразделения, станет действенным механизмом противодействия организованной преступности, должно быть реализовано уже к концу этого года", - сообщил председатель Нацполиции.

Напомним, сегодня в городе Белая Церковь Киевской области начался набор в патрульную полицию.