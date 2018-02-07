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Новости: Политика
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Саакашвили хочет судиться с заместителем генпрокурора

Саакашвили хочет судиться с заместителем генпрокурора

Михеил Саакашвили

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили намерен судиться с заместителем генерального прокуратура Украины Евгением Ениним, который в комментарии одному из СМИ заявил, что тот на допросе фактически подтвердил свой разговор с беглым бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, добавив скрин-шот цитаты Енина, передает УНН.

"... я сегодня же подаю в суд за клевету! На каких дураков рассчитана эта ложь, ведь есть все протоколы допросов, их легко перепроверить и убедится, что они как всегда нагло врут", - написал Саакашвили.

Кроме того, адвокаты Саакашвили подали кассацию на отказ Киевского апелляционного админсуда в дополнительной защите экс-губернатору Одесской области.

Напомним, Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за счет Курченко.

Источник: УНН
Теги: суд, ГПУ, Украина, Саакашвили
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