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"Черноморец" усилился двумя бразильскими футболистами

"Черноморец" усилился двумя бразильскими футболистами

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Одесский "Черноморец" продолжил усиление состава в период зимней паузы чемпионата Украины, подписав двух легионеров. Об этом сообщает пресс-служба "моряков", передает УНН.

Форвард Гути в 2017 году провел 4 игры чемпионата Украины в "Олимпик" (Донецк). Выступал в также в юношеских командах: "Америка Минейро", "Гуарани" Кампинас, "Гремио Осаску", "Аудакс" Рио-де-Жанейро, "Риу-Клару", "Португеза". На профессиональном уровне играл в "Бонсусессу", "Линенсе", "Виторию дас Табокас".

23-летний нападающий Сильвио является воспитанником клуба "Коринтианс" (Сан-Паулу). Выступал в командах ФК "Риу-Бранку", ФК "Риу-Клару", "Итуано" (ИТУ), ФК "Бататаис". В 2013-2015 годах провел 60 официальных игр в соревнованиях штата Сан-Паулу, забил 24 гола.

Отметим, что бразилец уже имел опыт выступлений за "моряков". В "Черноморце" в 2016-2017 годах сыграл 10 игр за основной состав и 23 (3 гола) - за молодежный.

Напомним, что ранее "Черноморец" заключил соглашения с четырьмя украинскими игроками.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина
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