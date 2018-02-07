Facebook сможет анализировать насколько богат или беден пользователь

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Facebook запатентовали статистическую методику для определения социально-экономического класса пользователей в зависимости от их образования, места проживания и истории поездок. Об этом говорится в статье аналитиков CBInsights, передает УНН.

Новый патент предусматривает, что система будет угадывать, принадлежит ли пользователь к "среднему классу", или двум другим классам, пишет издание. Для этого он будет применять так называемое "дерево решений" - инструмент, который используют при составлении статистики и анализа данных.

Система будет учитывать данные пользователя, которые находятся в распоряжении Facebook. Социально-экономическое положение будет зависеть от возраста человека, уровня образования, места проживания, количества гаджетов и наличия собственного жилья, регулярности пользования интернетом и истории путешествий.

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В Facebook отмечают, что патент направлен на "третью сторону, которая стремится к повышению осведомленности о продуктах или услугах онлайн-пользователей". К представителям такой относят, например, частные корпорации и благотворительные организации.

Вероятно, Facebook сможет использовать технологию, чтобы нацелить свою рекламу и другой контент более точно.

Дерево решений начинается с определения возраста пользователя. Это создает эталон для того, другие точки данных будут иметь значение для определения класса, например, наличие собственного жилья является более существенным показателем для 30-40-летней аудитории, чем пользователей 20-летнего возраста.

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Система также будет содержать глобальную информацию об исследовании рынка, которая поможет научить классификатор атрибутам, связанным с различными социально-экономическими классами.

Этот патент компания обнародовала вместе с рядом других патентов, касающихся отслеживания эмоций, поскольку Facebook, похоже, пытается получить все более подробные данные о том, как их пользовательская база реагирует на различные объявления, контент и многое другое.