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ЕС ожидает принятия Верховной Радой закона об экологической оценке

ЕС ожидает принятия Верховной Радой закона об экологической оценке

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В ЕС выразили надежду, что на этой неделе Верховная Рада примет закон о стратегической экологической оценке, необходимое для выполнения Соглашения об ассоциации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт представительства ЕС в Украине.

“Надеемся, что на этой неделе Верховная Рада примет закон „О стратегической экологической оценке“ (№ 6106). После принятия в прошлом году закона „Об оценке воздействия на окружающую среду“, это единственный документ в сфере охраны окружающей среды, которого не хватает. Также это одно из международных обязательств Украины”, — указано в сообщении.

Как сообщал УНН, Европейский Союз решил предоставить 17,23 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Украина-ЕС, соглашение
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