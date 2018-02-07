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Украина прогнозируют три медали на Олимпийских Играх в Пхенчхане

Украина прогнозируют три медали на Олимпийских Играх в Пхенчхане

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Информагентство Associated Press прогнозирует для сборной Украины три медали на Олимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане, информирует УНН.

По прогнозу, женская сборная по биатлону в эстафете сможет завоевать для Украины две серебряные медали, а Анастасия Меркушина получит “серебро” в спринте.

Также прогнозируется, что фристайлист Александр Абраменко выигрывает бронзовую награду.

Однако, согласно прогнозу АР, на Играх-2018 украинские спортсмены не смогут получить “золото”.

Как сообщал УНН, представитель сборной Украины по санному спорту Антон Дукач поделился своими ожиданиями от предстоящего выступления на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада-2018
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