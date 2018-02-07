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Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Основатель SpaceX и Tesla Маск опубликовал видео, на котором его электрокар Tesla Roadster находится на орбите Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональный аккаунт Маска в Twitter.

“Вид из центра управления полетами SpaceX. Судя по всему, там на орбите Земли находится машина”, — иронично подписал видеоролик Маск.

Как сообщал УНН, компания SpaceX опубликовала анимационное видео старта сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, где показано как авто Tesla Roadster в невесомости подлетает к красной планете Марс.

Источник: УНН
Теги: космос
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