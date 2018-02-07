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Зинченко рассказал о своей роли в "Манчестер Сити"

Зинченко рассказал о своей роли в "Манчестер Сити"

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал об адаптации и выделил универсализм одним из главных факторов в его дальнейшем развитии в выступлениях за клуб из АПЛ, информирует УНН со ссылкой на Sky Sports.

“Сейчас я начал понимать свою роль в команде. Центральный полузащитник должен уметь играть на каждой позиции и иметь гране футбольное мышление. Примером является Фернандиньо, который может сыграть на любой позиции и быть в равной степени хорошим. Это добавляет новые стороны развития моей игре ”, - заявил 21-летний украинец.

Примечательно, что номинальный полузащитник Зинченко выступает в этом сезоне за “Манчестер Сити” на позиции левого защитника.

Добавим также, в активе нашего земляка в нынешней кампании 2017/18 лет 8 проведенных игр в составе “горожан”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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