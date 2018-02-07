В Китае испытали летающий дрон-такси с пилотом внутри

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Китае провели испытания такси EHang 184 - квадрокоптера, который может одновременно перевозить до двух пассажиров. Кроме инженеров и главы стартапа, в полетах участвовал заместитель мэра Гуанчжоу, где проводили испытания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Verge.

До этого дроны-такси проверяли в Дубае, но не рисковали сажать внутрь пилота.

EHang 184 способен пролететь 15 километров на одной зарядке, а также разогнаться до 130 километров в час. Вероятно, транспорт будет полностью автономным - пилоту достаточно указать конечную точку маршрута. Ручной режим оставят только в случае экстренных ситуаций.

Ранее EHang опубликовала летные испытания дрона без пассажира: например, одноместный транспорт может поднять в воздух до 230 килограммов груза. Предполагается, что коммерческая версия летающего такси станет доступна в течение нескольких лет.

Как сообщал УНН, в США завершился первый этап испытаний автономного катера ACTUV, который может обнаруживать подводные лодки противника.