КГГА предлагает выгуливать собак на пустырях и у гаражей

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации позволил выгул собак на более чем 130 зонах на территории города Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.

"Обустройство зон для выгула животных улучшит санитарно-эпидемическое и экологическое состояние в городе, уменьшит количество конфликтных ситуаций, в т.ч. укусов собаками людей и других животных, повысит уровень культуры и общественной активности владельцев собак", - заявил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

Также он указал на то, что на территории Киева обустроены более 130 зон для выгула домашних животных. Сложности в обустройстве зон для выгула возникают прежде всего из-за плотности расположения жилого фонда, как это происходит, в частности, в Шевченковском районе. Ведь организация площадок для выгула животных имеет четкие требования: на расстоянии не менее 40 метров от окон домов, детских и спортивных площадок, территорий школ и т.д.

Стоит также отметить, что в Печерском районе выделено всего 3 места для выгула собак, в то время как места в Деснянском районе, в основном, расположены на склонах и пустырях. Кроме того, некоторые зоны описаны нечетко и не имеют конкретных границ.

Как сообщал УНН, Киевский городской председатель Виталий Кличко поручил комиссии Киевсовета рассмотреть петицию о сносе незаконной часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории Национального музея истории Украины.